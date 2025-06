Calcio, il giudice sportivo su Normanna-Modica: il comunicato conferma il clima ostile e violento

Sono arrivati puntualmente - ma ben magra consolazione per il Modica - i provvedimenti del giudice sportivo riguardanti la finale di ritorno dei play off di Eccellenza tra Real Normanna e Modica disputata ad Aversa domenica scorsa e finita con la vittoria della squadra Campana per due reti a zero. La gara, come si evince dal comunicato della Lega Nazionale Dilettanti, si è disputata in un clima di ostilità e di minacce nei confronti del Modica, dei suoi dirigenti, giocatori e tifosi. La società modicana ha denunciato pubblicamente una serie di episodi che hanno segnato in modo pesante l’intera trasferta, sollevando seri interrogativi sull’equità e sulla tutela della squadra in un match di tale importanza. Molta amarezza per l'assenza di fair play e sportività da parte della società ospitante, specie se si considera l'accoglienza delle istituzioni modicane, della dirigenza e dei tifosi in occasione della gara di andata a Modica. Era lecito attendersi qualcosa di diverso dalle minacce, dagli insulti, dagli sputi e dai bicchieri di urina lanciati a giocatori e dirigenti ospiti. Peccato. Qualcuno ha dimenticato che si trattava di una partita di calcio e non di un agguato al nemico.

Il COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

Squalifica del campo di gioco della Real Normanna per tre gare effettive da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse e ammenda di 6.000 euro.

-Per avere i propri sostenitori (circa 30) prima dell’inizio della gara accolto il pullman della squadra avversaria con ripetuti calci e pugni che danneggiavano il finestrino posto alla destra dell’autista e l’adiacente specchietto retrovisore. Inoltre i medesimi sostenitori rivolgevano frasi offensive e sputi all’indirizzo degli avversari che si accingevano (con l’ausilio delle forze dell’ordine) ad entrare nello spogliatoio loro riservato, due dei quali colpivano un dirigente e un calciatore ospite. Nella circostanza, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, sostavano indebitamente nell’area degli spogliatoi;

- Nel corso della gara lanciato sul terreno di gioco un bicchiere pieno di urina che attingeva giocatori e dirigenti del sodalizio avversario, nonché a più riprese acqua che colpiva anche un Commissario di campo; inoltre introdotto materiale pirotecnico che veniva utilizzato nel settore loro riservato (1 bomba carta e 40 fumogeni) nonché lanciato nel settore occupato dai sostenitori avversari 5 bombe carta, di cui una esplodeva a ridosso dei sostenitori ospiti ferendo una persona alle gambe e successivamente trasportata al Pronto soccorso.

NOTA DEL MODICA CALCIO

Per il secondo anno consecutivo non riusciamo a centrare l’obiettivo prefissato, e questa volta fa ancora più male. È toccato nuovamente a noi subire l’aspetto più cinico e drammatico di questo meraviglioso sport e, pur sempre a testa alta, oggi siamo pervasi da un sentimento di delusione e profonda amarezza.

Tuttavia, rimane intatto il sentimento di orgoglio che proviamo consapevoli di esserci spesi fino all’ultimo giorno per la nostra città.

Una città e una comunità che con dignità ha seguito in questa lunga stagione dirigenza e squadra, identificandosi in questi colori e rappresentando al meglio Modica.

Ringraziamo i tifosi, tra cui i tanti bambini che oggi incontriamo in giro per la città con la nostra maglia addosso.

Ringraziamo le istituzioni che ci sono state vicine, tutte le aziende e le piccole attività che hanno contribuito ad alimentare questo progetto.

Ringraziamo gli addetti ai lavori che con impegno e dedizione hanno dato forma al gruppo di lavoro di questa stagione.

In conclusione, non per alimentare polemiche oramai inutili ma con il semplice intento di tutelare la nostra comunità alleghiamo il comunicato del giudice sportivo che squalifica lo stadio di Aversa, multa la società di casa e fa (in parte) chiarezza sui fatti successi domenica.

Ognuno tragga le conclusione opportune.

Vietare ad una comunità che si trova a 750km di distanza di vedere la diretta della gara nonostante accordi chiari, esagerare sul prezzo dei biglietti e creare un clima più che ostile con scene di guerriglia non c’entrano nulla con lo sport.

MODICA MERITA RISPETTO