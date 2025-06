Modica. Al Caffè Letterario Quasimodo incontro con la poesia di Antonella Monaca

Si terrà a Modica domenica 22, alle ore 18.00 nell’ Atrio comunale, l’ultimo appuntamento della ventesima stagione letteraria del Caffè Letterario Quasimodo, che sarà dedicato alla poetessa Antonella Monaca.

Modererà l’incontro il Presidente del circolo, Domenico Pisana; porterà il saluto il sindaco di Modica, Maria Monisteri.

A presentare la poesia della poetessa modicana sarà lo scrittore e critico letterario Corrado Calvo, Presidente dell’associazione “Cultura e dintorni” di Rosolini, mentre Maria Antonietta Emmolo, Monica Iurato e Giannina Polara, leggeranno poesie tratte dalle raccolte di Antonella Monaca.

La serata sarà animata da esibizioni musicali del Maestro Gianluca Abbate al pianoforte e della soprano Chiara Notarnicola, e altresì da “Y Guisar”, Guido Cicero e Saro Cannizzaro.

“La poesia di Antonella Monaca, afferma Domenico Pisana, è senza dubbio poesia del cuore, sia quando assume toni più lirici, sia quando si allunga in descrizioni prosodiche, e il suo intento non è l’esercizio estetico-stilistico ma quello, principalmente, – direbbe Giuseppe Parini- di ‘produrre diletto, ossia piacevoli sensazioni (…), rendere felice l'uomo, poiché anche il piacere estetico contribuisce alla felicità pubblica e privata’. Ciò che spicca, sia nella sua versificazione in italiano che in quella dialettale della poetessa modicana, è la semplicità del dettato poetico, dispiegato con una variegazione di immagini che abbracciano vissuti familiari, amicizie, relazioni, e quell’armonia dell’anima che connota l’espressione più profonda dei suoi di sentimenti”.