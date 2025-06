Monta la polemica sull'ipotesi di trasferimento di Malattie infettive dall'ospedale di Ragusa a Modica

La vicenda relativa al rischio di trasferimento del reparto di Malattie infettive dall’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa al “Maggiore” di Modica ha sollecitato interventi da parte di esponenti politici, compresa una interrogazione parlamentare all’Assessorato regionale alla salute e una richiesta di audizione in commissione Sanità all’ARS del direttore generale dell’Asp di Ragusa, Pino Drago, da parte della parlamentare ragusana 5Stelle, Stefania Campo.

Il direttore generale dell’Asp 7 in merito alle voci di un possibile accorpamento di “Malattie infettive” da Ragusa, dove ci sono 6 posti letto, a Modica che ne ha 10, sembra gettare acqua sul fuoco. “Nessun provvedimento ad oggi in merito ad un trasferimento del reparto da Ragusa a Modica. E’ chiaro che la sanità va considerata come un sistema che comporta delle integrazioni tra strutture equivalenti. Nessun provvedimento al momento, ma si lavorerà – afferma Drago - anche con gli assessorati per reclutare medici per malattie infettive, e cercare l’ottimizzazione dei servizi sanitari. Ricordiamo che l’ospedale di Ragusa è un ospedale carente “in bording”, nel senso che i pazienti stazionano parecchio al Pronto soccorso proprio perché non trovano i posti letto. Una revisione, sempre in linea con la rete ospedaliera, va fatta per consentire un miglioramento di performance da parte del Pronto soccorso”.

Sull’argomento si registra anche l’intervento dell’ex sindacalista Salvatore Rando, che si è occupato di problemi riguardanti la sanità iblea.

“Al Maggiore di Modica – afferma Rando - esiste un reparto d’eccellenza di Malattie Infettive con stanze a pressione negativa per trattare i pazienti in maniera efficiente, cosa che non esiste altrove, tranne che nelle Aziende ospedaliere di riferimento nazionale. La mia è una riflessione su cosa vogliamo per garantire ai cittadini una sanità pubblica degna

di tal nome.

Il nuovo ospedale Giovanni Paolo II ha avuto un difetto di progettazione: in pratica è stato finanziato in sostituzione del Civile che era dotato di 215 posti letto e il nuovo ha gli stessi posti letto, inutile pretendere tutto a Ragusa dove mancano spazi e posti letto.

Su Malattie Infettive (e non solo) si assiste ad una frammentazione tra struttura complessa e strutture semplici con uno sperpero di risorse, e la mancanza di qualche medico mette in difficoltà la struttura e non garantisce i servizi ai cittadini. Lo abbiamo visto nella gestione del Covid che è stato trasferito da Modica, struttura complessa, con un reparto dedicato di eccellenz. Il trasferimento a Ragusa, prima al Maria Paternò Arezzo non adeguato e senza servizi quali pronto soccorso, cardiologia, chirurgia, rianimazione, successivamente al nuovo ospedale, ha di fatto paralizzato il Giovanni Paolo II. Si è sempre parlato di sanità e di evitare doppioni. Grazie alla distanza tra i comuni Iblei, raggiungibili in poco tempo, non servono i doppioni. Il problema è un altro: sono stati quasi “scippati”, sia al Maggiore che al Guzzardi di Vittoria, reparti e trasferiti a Ragusa come Gastroenterologia nata a Modica; nessuno si è indignato, come il caso della Strock Unit: 12 posti letto destinati a Vittoria in Neurologia, 4 posti letto aggregati in medicina a Ragusa in seguito ad una sentenza del TAR, e nessun posto letto a Modica. Il campanilismo non c’entra perché si tratta di servizi salva vita.