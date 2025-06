Giravolte della politica Siracusana, con Schifani a Palermo, a Sinistra nei territori

Siracusa, tregua nel centrodestra: Gennuso (FI) lancia l’appello alla pace, ma le ferite restano aperte Dopo settimane di accuse incrociate e alleanze “spurie”, ora si parla di tregua nel centrodestra aretuseo. A fare il primo passo è Giuseppe Gennuso, il più giovane dei cinque deputati regionali di Siracusa, eletto nelle file di Forza Italia. “Serve unità, basta guerre fratricide”, ha dichiarato il parlamentare azzurro. Ma il danno politico è fatto — e le contraddizioni restano tutte sul tavolo. A scatenare lo strappo è stata soprattutto la linea seguita da Giuseppe Carta, leader di Grande Sicilia e anch’egli deputato regionale. Carta è finito nel mirino per aver stretto intese con deputati di centrosinistra in occasione di importanti tornate elettorali locali. È successo a Solarino , dove il candidato sostenuto anche dal PD è diventato sindaco grazie anche all’appoggio dell’area che fa riferimento a Carta. E ancora a Siracusa , per l’elezione del presidente del Libero Consorzio Comunale, dove gli equilibri sono saltati e il centrodestra ha mancato l'obiettivo. Strategia o sabotaggio? Per molti dentro Forza Italia e Fratelli d’Italia non è solo una questione di scelte locali . “Non si può stare in maggioranza con Schifani e contemporaneamente fare accordi contro il centrodestra nei territori”, è il refrain che circola nei corridoi di Palazzo dei Normanni. L’iniziativa di Riccardo Gennuso sembra voler riportare ordine in uno scenario in cui il centrodestra appare disorientato. “Ci si confronti sui contenuti, non si faccia politica come se fosse un gioco a perdere”, ha dichiarato. Ma la domanda resta: pace sì, ma a che prezzo? Dove il danno e dove la beffa Il danno è evidente: il centrodestra ha consegnato pezzi importanti di potere locale al centrosinistra. La beffa? Che tutto ciò è avvenuto senza che ci sia stata una vera rottura formale nella coalizione. Una situazione ambigua che scontenta tutti: chi è rimasto fedele alla linea, chi ha giocato su più tavoli, e soprattutto gli elettori. La politica ha ancora una bussola? In un tempo in cui le sigle contano sempre meno e i personalismi sempre di più, episodi come questi sollevano interrogativi sulla coerenza delle alleanze e sulla tenuta dei valori di coalizione. La bussola politica esiste ancora, ma sembra girare a seconda del vento — e a Siracusa il vento, ultimamente, cambia spesso direzione.

Sa.M.