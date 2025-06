Modica, marcia della Pace e iniziativa di solidarietà per la popolazione di Gaza

Grande partecipazione, martedì sera, alla marcia per la pace organizzata a Modica. Le persone che hanno sfilato in corteo hanno voluto testimoniare la sensibilità della comunità verso i grandi temi sociali e spirituali. Anche Modica ha chiamato a raccolta persone di ogni provenienza per manifestare contro la guerra. E la risposta è stata intensa in termini di sentimento e attenzione. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, chiedere la fine dei conflitti armati e promuovere il dialogo e la cooperazione internazionale come strumenti per risolvere le controversie; il corteo ha preso le mosse dal sagrato della Basilica della Madonna delle Grazie ed è arrivato fino alla Chiesa di San Pietro. Di fronte a quello che sta succedendo in Medio Oriente e alla guerra tra Israele e Iran, di fronte alle stragi degli innocenti sulla striscia di Gaza, ai raid continui, di fronte alla guerra in Ucraina che non si arresta ma rischia di degenerare ancora di più, anche Modica ha voluto far sentire l’anelito di Pace. Anche l’amministrazione di Palazzo San Domenico ha voluto essere presente alla marcia.

E, sempre lunedì sera, è stata accolta a Modica la proposta dei consiglieri DC, Siamo Modica e Gruppo misto, di illuminare di rosso l'ex Convento del Carmine. Una piccola ma significativa azione per manifestare solidarietà e vicinanza alla popolazione di Gaza vittima in queste ultime ore di un attacco particolarmente violento da parte dell’esercito israeliano.

E' martedì sera una rappresentanza dei consiglieri dei gruppi Democrazia Cristiana, Siamo Modica e Gruppo Misto che nei giorni scorsi aveva proposto all'Amministrazione comunale di Modica di illuminare di rosso uno degli edifici comunali, ha trovato accoglimento ed è stata condivisa dall'Amministrazione comunale: una luce rossa ha illuminato l’ex convento del Carmine di piazza Matteotti. All'iniziativa hanno preso parte Giovanni Alecci, Rita Floridia per la DC, Elena Frasca per Siamo Modica e Miriam Franzò per Gruppo Misto.