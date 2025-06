Proclamato lo stato di agotazione del personale dell'ospedale Civico di Palermo

Proclamato lo stato di agitazione del personale dell'Arnas Civico di Palermo. Alla luce dell'assemblea generale dei lavoratori dell'Arnas Civico, convocata l'11 giugno scorso da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursind e Nursing Up, nella quale è emerso, in modo unanime e condiviso, il forte disagio del personale in merito a una serie di problematiche strutturali e organizzative non più rinviabili, i sindacati hanno chiesto l'esperimento del tentativo di conciliazione in sede prefettizia, proclamando sin da subito l'agitazione del personale.

Le criticità per le quali si è resa necessaria la proclamazione dello stato di agitazione del personale e il tentativo di conciliazione in Prefettura sono innanzitutto le gravi carenze nel piano di fabbisogno del personale, con particolare riferimento alla richiesta di scorporare i coordinatori dal computo complessivo del personale. Al secondo punto delle rivendicazioni:

la necessità di stabilizzazione del personale precario e passaggio a full-time per i lavoratori con contratti part-time. Al terzo punto, a causa dell'incremento degli episodi di aggressione al personale sanitario, in particolare presso il Pronto Soccorso, si chiede con urgenza il ripristino del servizio di supporto psicologico a favore del personale operante nelle unità operative nei servizi. E infine la definizione e applicazione degli istituti contrattuali previsti dal contratto collettivo nazionale vigente, oggi non pienamente attuati, con ricadute significative sulle condizioni lavorative.

"Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione non produca esiti positivi - scrivono le organizzazioni sindacali - ci riserviamo di attivare ulteriori iniziative di lotta più incisive, non escludendo il ricorso allo sciopero, nel rispetto delle norme vigenti in materia".