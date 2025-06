Randez vous tra i ragazzi del '55 di Solarino, all'evento c'è chi arriva dall'estero

– Sarà una giornata all’insegna dei ricordi, delle emozioni e dell’amicizia quella in programma per giovedì 20 giugno, quando un gruppo di circa 70 solarinesi, tutti nati nel 1955, si ritroveranno in un noto agriturismo della zona per un evento speciale. L’incontro, organizzato con grande cura e passione da Paolo Aparo, vuole celebrare l’anno di nascita comune e rinsaldare legami che il tempo e le distanze non sono riusciti a spezzare. Inizialmente, le adesioni avevano toccato quota cento, ma fra imprevisti, matrimoni e altri impegni familiari, alcuni sono stati costretti a rinunciare. Nonostante tutto, l’entusiasmo non è mancato: si prevede la partecipazione di circa settanta persone, molte delle quali non si vedevano da anni, se non da decenni. A rendere l’appuntamento ancora più speciale è la presenza di solarinesi provenienti da diverse parti del mondo: da Catania a Nicosia, dagli Stati Uniti fino all’Australia. Proprio un partecipante emigrato da tempo nel continente australe ha scelto di far coincidere le proprie vacanze con questo evento, pur di non mancare a un’occasione tanto sentita. "È un momento che molti di noi aspettavano da tempo", racconta Paolo Aparo, promotore dell’iniziativa. "Rivedersi, raccontarsi, abbracciarsi dopo tanti anni è un’emozione unica. È come tornare ragazzi per un giorno". L’incontro si svolgerà in un clima informale, tra buon cibo, musica e inevitabili momenti di commozione. Previsto anche uno spazio per la condivisione di vecchie fotografie, aneddoti e, perché no, qualche ballo come ai vecchi tempi. Un evento che va oltre la semplice rimpatriata: è la celebrazione di una generazione e del senso profondo di comunità che ancora lega chi è nato e cresciuto a Solarino.