Agguato ad Avola, commando spara in faccia a un pregiudicato: è grave

Sicari in azione ad Acola verso le 21,30. Una sparatoria si è verificata lungo la strada che tutti in città conoscono come '24 metri'. Un auto con i killer a bordo si è lanciata nella corsa ad altro veicolo con un pregiudicato alla guida. Il commando ha cercato di affiancarla e dall'abitacolo sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. I proiettili hanno raggiunto al volto un noto pregiudicato avolese. Si tratta Paolo Zuppardo, 48 anni, considerato dagli inquirenti come 'malavitoso di spessore'. Zuppardo era alla guida di una jeep Renegade che è stata croivellata di colpi. Sul posto, polizia, carabinieri e le ambulanze del 118. Il ferito con il volto sfigurato ed in un lago di sangue si trova all'ospedale 'Di Maria'. Le sue condizioni vengono ritenute 'disperate'. Al vaglio di polizia e carabinieri, adesso, le immagini della video sorveglianza.