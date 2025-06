Modica, servizio di bike sharing: sul sito del Comune il bando per la gestione

“Investire sul turismo, significa anche fare di Modica una città dove muoversi in modo semplice, efficace e soprattutto sostenibile. E questa è una realtà sempre più vicina. Dopo un anno di lavoro intenso e sinergico tra il mio assessorato, quello alla Mobilità sostenibile retto da Antonio Drago ed il GAL, il nostro comune ha ottenuto oltre 1 milione di euro di finanziamento per potenziare la cosiddetta ‘mobilità dolce’ nel nostro territorio, a beneficio di cittadini, turisti e visitatori. Oggi, parte il primo progetto vocato a questo obiettivo: il servizio di Bike Sharing. E ci sono due numeri che sono la dimensione esatta di ciò che abbiamo pensato e realizzato: 80 e-bike a disposizione; 5 Comuni coinvolti con Modica ente capofila e ideatrice del progetto insieme a Ispica, Santa Croce Camerina, Scicli e Ragusa". E' quanto sostengono gli assessori del Comune di Modica, Tino Antoci e Antonio Drago, che annunciano per la città un sistema di bike sharing innovativo pensato per valorizzare il territorio e promuovere stili di vita sostenibili. È già online sul sito istituzionale del Comune di Modica il bando per l’affidamento della gestione del servizio, passo fondamentale verso l’attivazione concreta del progetto.

Accanto a questo servizio, tuttavia, bisognerebbe pensare e attuare maggiori controlli nel centro storico, soprattutto nei confronti dei ciclomotori che sono diventati una sorta di flagello per le rumorose evoluzioni, di giorno e di notte, e un vero pericolo per i pedoni, oltre che un fastidio per chi, residenti e turisti, vuole fare una semplice passeggiata al Corso. Sarebbe anche utile cominciare con l'isola pedonale togliendo, finalmente, spazio alle auto che soffocano il centro storico di Modica.