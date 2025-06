Comiso, non si ferma ad una controllo dei carabinieri: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Comiso hanno arrestato un cittadino tunisino, M.O. di 27 anni, per resistenza a pubblico ufficiale dopo un breve inseguimento nel centro storico. L’uomo, alla guida di un’autovettura, aveva tentato di sottrarsi a un controllo, mettendo in pericolo la circolazione e investendo una bambina, per fortuna senza gravi conseguenze. Una pattuglia dei Carabinieri ha notato mercoledì pomeriggio un’auto sospetta che, alla vista dei militari, ha accelerato bruscamente, eseguendo manovre pericolose nel tentativo di eludere il controllo.

Dopo un breve inseguimento, il veicolo in fuga ha imboccato un vicolo cieco nel centro storico ed è stato bloccato dai Carabinieri. Prima di fermarsi, l’auto ha urtato una bambina di 6 anni che stava giocando in strada. La piccola, immediatamente soccorsa e medicata, ha riportato fortunatamente solo lesioni lievissime.

Il conducente è stato identificato: è risultato sprovvisto di documenti di riconoscimento e di patente di guida. Valutato il comportamento pericoloso tenuto alla guida e il tentativo di sottrarsi al controllo, il 27enne è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il suo domicilio. L'udienza di convalida ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’arresto in flagranza di reato, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.