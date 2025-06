"Sabbenerica Muorica": si presenta nell'atrio comunale il libro di Pietro Pitino

Sabato 21 giugno, alle 19, l’Atrio Comunale di Palazzo San Domenico a Modica ospiterà l’anteprima di un volume, piccolo tesoro della memoria locale: “Ssabbenerica Muòrica” di Pietro Pitino (1939-2010). Un’occasione imperdibile per scoprire una testimonianza di vita e tradizione che attraversa la Modica del Dopoguerra attraverso gli occhi e le parole di un uomo che ha saputo amare e raccontare la sua terra con profonda autenticità.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Salvatore Cannata, che dialogherà con i curatori del volume: il professor Francesco Pitino, amico dell’autore, e la giornalista Marilena Pitino, nipote dell’autore. Sarà presente anche la casa editrice Operaincerta di Ragusa, che ha reso possibile la pubblicazione di quest’opera.

Primogenito di otto fratelli, Pietro Pitino racconta con affetto, ironia e nostalgia una Modica genuina. Le sue parole, dense di poesia e realismo, evocano il rumore delle strade acciottolate, il profumo inconfondibile dei piatti tipici, le voci dei vicini, le feste di quartiere e la sacralità delle tradizioni familiari. Il volume è un vero e proprio viaggio nella memoria condivisa, capace di trasmettere la caparbietà dell’autore, la sua instancabile voglia di superare gli ostacoli della vita con dignità e spirito. Particolarmente toccanti sono le descrizioni dettagliate delle celebrazioni, come il matrimonio o la festa di San Pietro, rievocati come veri e propri riti collettivi che univano l’intera comunità.

“Ssabbenerica Muòrica” è anche un omaggio all’ingegno e alla laboriosità di Pietro Pitino, che nella sua vita ha svolto mille mestieri: muratore, barista, venditore ambulante, spigolatore, costruttore di muri a secco.