Tajani alla Conferenza di Messina: "Per i Paesi Ue la Difesa è fondamentale"

"Una priorità fondamentale, in risposta agli sviluppi dello scenario internazionale, è il rafforzamento della difesa e della sicurezza europea, con finanziamenti adeguati, capacità avanzate e un'industria della difesa potenziata, in complementarità con la Nato, nel rispetto delle politiche di sicurezza e difesa di alcuni Stati membri e tenendo in considerazione gli interessi su sicurezza e difesa di tutti gli Stati membri".

E' quanto si legge nel documento finale della Conferenza di Messina condiviso dai ministri e dai delegati dei Paesi Ue presenti al vertice." Ribadiamo il nostro costante sostegno all'indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina, nei suoi confini internazionalmente riconosciuti, e il nostro sostegno per una pace globale, giusta e duratura in Ucraina, basata sui principi della carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

Questi principi devono essere le fondamenta del nostro prossimo futuro, su cui dobbiamo agire insieme, sempre procedendo nella stessa direzione. Uniti nel ricordo della lungimiranza che guidò i ministri degli Affari Esteri dei sei membri fondatori durante la Conferenza di Messina nel giugno del 1955, ci impegniamo a lavorare per consolidare un'Europa unita, sicura, prospera, sostenibile, sociale e più sovrana sulla scena mondiale, anche attraverso l'allargamento". Si legge ancora nel documento finale della Conferenza di Messina e Taormina.

"Questi impegni richiederanno un nuovo slancio verso l'importante processo di riforma interna, volto a realizzare le ambizioni a lungo termine dell'Unione e affrontare le questioni chiave relative alle sue priorità e politiche - prosegue il documento - Questo processo di riforma interna dovrà essere portato avanti separatamente, ma in parallelo con il processo di allargamento, anche per essere pronti a completare efficacemente un allargamento basato sul merito, come una priorità geopolitica e un investimento strategico in pace, sicurezza e prosperità per l'intero continente".