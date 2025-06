Iran, tutte le opzioni aperte. Mosca avverte gli USA non intervenite

'Tutte le opzioni sono aperte'. Il premier israeliano Netanyahu, in visita all'ospedale Soroka colpito questa mattina da missili iraniani, ha risposto così alla domanda se pensa che sia il momento per eliminare la Guida suprema iraniana Ali Khamenei. Riguardo alla partecipazione degli Stati Uniti agli attacchi inIran, il primo ministro ha affermato che 'dipende da Trump, lui conosce il gioco'. Sul rovesciamento del regime degli ayatollah,Netanyahu ha affermato che '2.500 anni fa Ciro liberò il popolo ebraico, ora il popolo ebraico sta aiutando il popolo persiano a liberarsi'. Intanto, Mosca avverte gli Usa: 'Un intervento militare in Iran sarebbe un passo estremamente pericoloso con conseguenze imprevedibili', ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Zakharova.-