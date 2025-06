Paragon, accertamenti su cellulari giornalisti spiati disposti dalla procura di Roma

La Procura di Roma, nel procedimento sul caso Paragon, ha deciso accertamenti tecnici irripetibili sui cellulari di 7 persone, parti lese nell'indagine: il fondatore di Dagospia Roberto D'Agostino e i giornalisti Eva Vlaardingerbroek, FrancescoCancellato e Ciro Pellegrino; gli attivisti di Mediterranea Saving humans Luca Casarini, Giuseppe Caccia e don MattiaFerrara. L'incarico verrà affidato lunedì. Si indaga, per ora contro ignoti, per accesso abusivo a sistema informatico e reati informatici, cognizione, interruzione o impedimento illecito di comunicazioni telefoniche e installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare. 'Intercettato in modo illegittimo anche Dagospia, un fatto gravissimo', afferma il leader di Italia Viva Renzi, chiamando in causa il governo.