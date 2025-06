Tutto pronto a Solarino per la 'prima': domani giurano consiglieri e sindaco

Si alza il sipario sulla nuova amministrazione di Solarino. È fissato per venerdì 20 giugno l’appuntamento ufficiale con la nuova amministrazione comunale di Solarino, guidata dal neoeletto sindaco Tiziano Spada. Dopo il voto del 25 e 26 maggio, che lo ha visto prevalere sull’avversario Peppe Germano, il primo cittadino ha completato la squadra di giunta e convocato la seduta inaugurale del consiglio comunale. Sarà un momento solenne ma anche simbolicamente importante: in quella sede, i consiglieri neoeletti presteranno giuramento, dando così ufficialmente il via alla nuova legislatura. Otto i rappresentanti della maggioranza che sostengono Spada, quattro quelli della minoranza. Numeri chiari, che dovrebbero garantire stabilità all’amministrazione. La prima seduta si preannuncia in un clima disteso, quasi di festa. Tradizionalmente, è un’occasione più formale che politica, dedicata ai passaggi istituzionali e alla presa d’atto del nuovo assetto amministrativo. Ma, come spesso accade nella vita pubblica, tutto è possibile. Non si esclude che possano emergere tensioni o sorprese. Il sindaco Spada, da parte sua, ha promesso un'amministrazione “trasparente, concreta e vicina ai cittadini”, e nel suo primo discorso da eletto ha ribadito l’intenzione di “lavorare per tutti, al di là delle appartenenze politiche”. Occhi puntati quindi sul 20 giugno, data che segnerà l’inizio ufficiale di un nuovo ciclo politico per il Comune. I cittadini, intanto, attendono con fiducia — ma anche con la giusta dose di attenzione — i primi segnali concreti da parte della nuova amministrazione.

Sa.M.