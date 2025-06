Tentano di imbarcarsi con passaporti falsi: due arresti a Palermo

Hanno tentato di prendere un volo diretto a Londra spacciandosi per turisti brasiliani, ma la polizia ha fatto saltare il loro piano. Una coppia di coniugi iraniani si era presentata nell'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania con un biglietto aereo per Londra e, dopo essersi messi in coda ai controlli passaporti, al momento di esibire i propri titoli di viaggio hanno presentato due passaporti brasiliani, subito ritenuti sospetti dagli agenti della polizia di frontiera. La verifica e' avvenuta con una specifica strumentazione elettronica di ultima generazione che ha rilevato diverse anomalie e alterazioni di entrambi i passaporti. Per questo motivo, i due coniugi, un uomo di 30 anni e una donna di 29 anni, sono stati arrestati per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.