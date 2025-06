Torna a Modica il Festival 'il Mondo visto da quì'

Torna a Modica "Il mondo visto da qui", il festival di approfondimento e confronto sui grandi temi dell'attualità internazionale organizzato dall’Associazione Piero Iemmolo, giunto quest'anno alla sua seconda edizione. Due giorni intensi, sabato 12 e domenica 13 luglio, sul Sagrato della Chiesa di Santa Maria del Soccorso, per parlare di Mediterraneo, Stati Uniti e della drammatica situazione di Gaza. Quest’anno il festival beneficerà anche della prestigiosa collaborazione con Il Post, i cui giornalisti saranno coinvolti nei dialoghi in programma.

Il festival si aprirà sabato 12 luglio alle 19.30 con "Mediterraneo mare aperto", incontro che vedrà protagonisti Luca Misculin, giornalista de Il Post e autore di numerosi podcast dedicati ai temi della migrazione, e Luca Rondi, giornalista di Altreconomia, esperto delle rotte migratorie e già ospite del festival nella passata edizione.

Domenica 13 luglio la serata si articolerà in tre importanti momenti. Alle 19.30 si aprirà con il talk "Donald Trump visto da qui" con Marina Catucci, corrispondente del Manifesto dagli Stati Uniti, che offrirà uno sguardo approfondito sulla politica internazionale e sulle tensioni attuali tra USA e resto del mondo, in dialogo con Eugenio Cau, giornalista de Il Post esperto di politica estera e autore del podcast Globo.

Alle 20.30, il festival dedicherà un incontro speciale alla difficile realtà di Gaza con “Uno sguardo su Gaza, da Gaza (e non solo)”. Ospiti saranno Atef Abu Saif, ex ministro della cultura palestinese e autore di fama internazionale, che racconterà la sua esperienza diretta del conflitto, e Ignazio De Francesco, monaco di Montesole ed esperto islamologo.

Il festival si concluderà alle ore 22.00 con il concerto dei QBeta, intitolato significativamente "Un altro mondo è possibile".