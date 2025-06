Giro d’Italia a Vela, il “Marina Militare Nastro Rosa Tour” fa tappa al Foro Italico di Siracusa

Siracusa sarà una delle protagoniste della quinta edizione del “Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025”, il Giro dell’Italia a Vela nato per promuovere i valori e il brand della Marina Militare, partito da Venezia con arrivo a Genova. Le imbarcazioni della tappa siracusana hanno preso il mare stamattina a Catanzaro e approderanno al Foro Italico (la Marina) alle prime luci di domani. Il “Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025” si fermerà a Siracusa fino a lunedì 23 giugno interessando l’area del Foro Italico, della Lega Navale e della Capitaneria di Porto dove si terranno degli eventi aperti alla cittadinanza. L’intento è raccogliere in un unico contesto le tre discipline fondamentali della vela: offshore, inshore e board. La regata porta il nome e il vessillo della Marina Militare per cui la pratica della vela e l’arte di saper andare per mare costituiscono parte integrante della formazione e della professionalità di base di un marinaio. Come accade in ogni sede di tappa, anche alla Marina sarà impiantato un Villaggio di Regata. L’obiettivo è di portare l’azione a pochi metri dalle banchine grazie alle regate con formula “stadium race” e con un “race village” che permetterà ad appassionati e addetti ai lavori di scoprire il “dinamico mondo del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025”. «Siamo lieti di ospitare questa importante iniziativa - afferma il sindaco Francesco Italia – che permette di promuovere la nostra città tra le rotte più belle del turismo costiero italiano dove da sempre si respira l’ospitalità , il calore e la cultura del mare. Il Villaggio Itinerante sarà anche una opportunità per sviluppare sinergie tra tutti i partecipanti e promuovere con efficacia il proprio brand tra economia, cultura, storia, tradizioni, scienza e tecnologia». Il Villaggio di Siracusa sarà aperto domani alle 12 e nei giorni successivi dalle 10 alle 22. Tutti i giorni, a partire dalle 17, si terranno degli open day per gli appassionati della vela e del mare mentre sabato e domenica alle 11, all’interno del Porto Grande, prenderanno il via le gare della specialità inshore. Sabato alle 19 è previsto un laboratorio per i bambini e la presentazione del libro “Diario di bordo 2024” che racconta l’edizione dello scorso di anno del “Nastro Rosa Tour”. Domenica alle 19 saranno premiati i vincitori di tappa e quelli delle regate inshore, premiazione che sarà seguita dall’esibizione della Fanfara dei Carabinieri del 12esimo reggimento Sicilia. Lunedì alle 11 prenderà il via la nuova tappa con destinazione Trapani. «Sarà – spiega l’assessore comunale allo Sport Giuseppe Gibilisco - un’area dedicata agli atleti, alle aziende ed agli altri partner, aperta al pubblico, con all’interno stand promozionali, aree di incontro ricche di attività collaterali, dove seguire le regate, respirare appieno la passione per il mare, la vela e per le bellezze turistiche Italiane». L’edizione 2025 del Giro dell'Italia a Vela, attraverso il concept "L'Italia vista dal Mare", nell’intento degli organizzatori, non vuole solo essere un evento sportivo ma “una celebrazione della bellezza, della cultura, e dei valori del nostro Paese, con un forte focus sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle tradizioni, e rappresenta un'opportunità per unire le comunità costiere e celebrare l'italianità in tutte le sue forme”. Forte la connotazione istituzionale dell’evento, organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sports &Events, con il supporto di ENIT-Agenzia Italiana per il Turismo, main partner del tour, della Federazione Italiana Vela, il patrocinio del Coni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per lo Sport come partner istituzionale e il patrocinio del Coni. A dare supporto all’iniziativa, inoltre, partecipano anche la Lega Navale e le Direzioni Marittime e delle Capitanerie di Porto, mentre la Rai e l’Ansa saranno “media partner” del progetto con eventi e approfondimenti dedicati. Importanti anche i numeri correlati: il “Marina Militare Nastro Rosa Tour” di quest’anno annovera la presenza di cinque team stranieri, a conferma della portata internazionale dell’evento. La Forza Armata supporta tutte le fasi della regata con le sue 13 Sezioni Veliche dislocate sul territorio, all’interno delle quali si svolgerà attività formativa per la partecipazione alle gare. Le imbarcazioni sono 218, di cui 32 barche d’altura, 41 barche costiere e 145 derive. L’edizione 2025 del Tour è partita da Venezia l’1 giugno. Impegna i partecipanti sino al 13 luglio con tappe a San Marino, Vieste, Brindisi, Catanzaro, Siracusa, Trapani, Cagliari, La Maddalena e Genova.