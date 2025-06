Trovatello è il nuovo direttore della Chirurgia Generale all'Umberto I° di Siracusa

Antonino Trovatello si conferma direttore del reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Già direttore facente funzioni del reparto, Antonino Trovatello si è classificato al I° posto della graduatoria a conclusione dell’espletamento del concorso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale aretuseo. Specializzato in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva, il dottore Trovatello è in servizio all’Asp di Siracusa fin dal 1993 nei diversi incarichi, tra i quali di responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Chirurgia generale del presidio ospedaliero Muscatello di Augusta. Nella sede della Direzione Generale è stato sottoscritto il contratto di incarico alla presenza del direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone, del direttore sanitario Salvatore Madonia e del direttore delle Risorse Umane Lavinia Lo Curzio. Il manager Caltagirone, a nome della direzione strategica aziendale, ha rivolto al nuovo direttore della Chirurgia di Siracusa i più calorosi auguri di buon lavoro.