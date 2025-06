Pallanuoto, l'Ortigia si rafforza: in biancoverde il canadese Aleksa Gardijan

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 annuncia ufficialmente l’arrivo di un altro rinforzo per la stagione 2025/2026: si tratta del canadese Aleksa Gardijan, che nell’ultima stagione ha giocato in Australia, con i Fremantle Mariners. Classe 1997, 187 cm di altezza per 105 kg di peso, Aleksa è un difensore forte fisicamente e versatile. Nazionale canadese, ha già giocato in Europa, per la precisione nel massimo campionato greco, dove ha indossato la calottina del G.S. Peristeri (dal 2018 al 2022) e quella dell’Athletic Nautical Club di Glyfada (2022/2023), per poi trasferirsi in Australia. Nel campionato australiano, ha giocato con i Western Australia Torpedoes (nella stagione 2023/2024) e, infine, lo scorso anno, con i Fremantle Mariners. Con la nazionale canadese ha accumulato molta esperienza internazionale, vincendo un oro e un bronzo (rispettivamente nel 2016 e nel 2013) ai Giochi Panamaericani giovanili, e un argento, con la nazionale maggiore nel 2019, ai Giochi Panamericani senior. Sempre con la nazionale maggiore ha disputato numerose competizioni, tra cui due Super Finals di World League (Belgrado 2019 e Strasburgo 2022) e un mondiale (Fukuoka 2023). Ecco le prime parole di Aleksa Gardijan da giocatore biancoverde: “Sono onorato ed entusiasta di poter giocare per il Circolo Canottieri Ortigia, un club nel quale hanno giocato tante leggende della pallanuoto. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e i tifosi biancoverdi. Sono certo che insieme possiamo fare grandi cose in questa stagione!”. Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 dà il benvenuto ad Aleksa e gli augura di vivere, con la calottina biancoverde, una stagione ricca di soddisfazioni, sia personali che a livello di squadra.