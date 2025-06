Punta Secca, bagnanti in difficoltà salvati dal titolare del "Chiosco Mango"

Il provvidenziale e coraggioso intervento di Giuseppe Muscia, titolare del chiosco Mango, a Punta Secca, ha salvato la vita a cinque bagnanti, tra cui una bambina, che rischiavano di essere trasportati al largo dalla corrente. E' stata la bambina a trovarsi subito in difficoltà e ad essere notata da Muscia che si è lanciato in acqua portando con sè un salvagente e dirigendosi verso la bambina che è stata portata a riva. Anche gli altri bagnanti sono riusciti a raggiungere la riva con l'aiuto di un paio di turisti. Nessuno, per fortuna, ha avuto bisogno di cure ospedaliere grazie al gesto di Giuseppe Muscia e di altri bagnanti nella spiaggia del Palmento.

(FOTO Franco Assenza)