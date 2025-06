Il neomelodico Tony Colombo tona a cantare a Palermo

Approda nella sua Palermo il cantante neo melodico Tony Colombo che dalle 21 di sabato 28 giugno si esibirà al Velodromo Paolo Borsellino, dove già aveva cantato nel 2009, quando aveva appena 23 anni.

Nella città che gli ha dato i natali Colombo arriva dopo l'anteprima che ha fatto registrare il tutto esaurito sul palco del Palaghiaccio di Catania e le quattro date sold-out al Palapartenope di Napoli, con "T'aspetto fore 'o core", quattro appuntamenti che hanno portato nella struttura partenopea ben 15mila spettatori.

"Sarà sicuramente per me una grande emozione - afferma l'artista - tornare ad esibirmi nella mia città. Cercherò di trasmettere tutto il mio amore al pubblico che non ha mai smesso di seguirmi e questo può solo gratificarmi. Questo mio tour è iniziato alla grande e sono sicuro che sentirò forte anche a Palermo l'affetto dei fan. Sono da sempre il cantante dell'amore: nella mia Sicilia cercherò di regalare una serata indimenticabile in cui potrà scendere anche una lacrima, ma principalmente sorrisi, voglia di unione e di cantare tutti insieme a squarciagola. Spero di essere all'altezza di chi ha creduto in me e continuerà a credere in me e nella mia musica.

Anche all'inizio di questa serata - come in tutte le tappe della tournée - sarà proiettato il videoclip della nuova canzone dal titolo 'È cose 'e niente', pubblicata su tutti i digital store lo scorso 29 maggio, scritta in un momento delicato della mia vita, in cui racconto quanto sia difficile stare lontano dal proprio amore. Può essere la mia storia, o la storia di chi è costretto a vivere lontano da un proprio caro".