Modica, lutto nel mondo della scuola e della musica: è morto il Maestro Sergio Carrubba

In lutto, a Modica, e non solo, il mondo della scuola e della musica: è morto il Maestro Sergio Carrubba. Aveva compiuto, da qualche giorno, 65 anni. La sua vita è stata stroncata da un male incurabile. Uomo di scuola e musicista, compositore raffinato e sensibile, dal profondo tratto umano che ha saputo trasferire nella sua passione per la musica. Il Maestro Sergio Carrubba ha scritto le musiche per alcuni spettacoli teatrali portati in scena da Gruppi teatrali locali; tra questi, "Uno sguardo dal ponte", "Il mandato" e "Napoli milionaria".

Il Maestro Carrubba, diplomato nel 1978 e docente dal 1979, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno del sistema scolastico modicano. Dal 1993 al 1995 è stato secondo collaboratore della Presidenza, per poi diventare primo collaboratore dal 1995 al 2007. Infine, per ben 17 anni, fino alla pensione, nel 2024, ha guidato il prestigioso Liceo “Galilei-Campailla”.

A ricordarlo, tra gli altri, è la sindaca di Modica, Maria Monisteri, che ha espresso il cordoglio personale e dell’intera amministrazione comunale. “La scomparsa del Maestro Sergio Carrubba è una notizia che mi rattrista e che rattrista un’intera Città. Un vuoto nella cultura in generale e nella musica in particolare, impossibile da colmare. Ma anche nel mondo della scuola per quel suo modo unico di guidare, da preside, i suoi ragazzi verso il loro domani. Un modo di essere e di fare che lo ha fatto apprezzare e amare. Conosco Sergio Carrubba da tanti anni; abbiamo lavorato insieme da assessore prima e da sindaco poi. Ne ho sempre apprezzato l’innato talento, arricchito dallo studio costante e da amore e dedizione verso quelle note a cui dava vita con la sua straordinaria umanità. Alla sua Francesca, ai suoi cari il mio cordoglio, la mia vicinanza e quella della Fondazione Teatro Garibaldi del suo sovrintendente Tonino Cannata, del vicepresidente Giorgio Rizza e di tutto il CdA. Personalmente e da sindaco di Modica, avverto un senso di mestizia e sento che la Città ha perso uno dei suoi figli migliori”.

L’ultimo saluto al maestro Sergio Carrubba potrà essere dato, come da sua volontà, nella Camera Ardente allestita all’Auditorium Floridia di piazza Matteotti, a Modica. La camera ardente resterà aperta fino a domani pomeriggio quando saranno celebrati i funerali nella Chiesa di Santa Maria di Betlem.

Ai familiari le condoglianze di Nuovo Sud.