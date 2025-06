Appello di Mattarella a fare di piu' per i rifugiati nella giornata mondiale

Nel messaggio in occasione della Giornata Mondiale dei rifugiati che ricorre oggi, il presidente della Repubblica sprona "a fare di più per chi si trova in condizione di fragilità e bisogno per affermare l'inviolabilità della dignità di ogni persona. Non è solo questione umanitaria: è responsabilità giuridica e morale comune". "Diventare un rifugiato non è mai una scelta" scrive ilSegretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato. L'Onu stima che ogni minuto, 20 persone devono lasciarsi tutto alle spalle per sfuggire alla guerra, alla persecuzione o al terrore.