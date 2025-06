L'appello di Riccardo Gennuso (FI) al Centro destra, tanti sì con distinguo

Il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso ha recentemente rilanciato un appello all’unità del centrodestra siracusano, evidenziando la necessità di superare personalismi e divisioni per costruire un fronte ampio, capace di rappresentare “l’80% dell’elettorato”. All’invito hanno risposto, seppur con toni differenti ed esprimendo anche perplessità in alcuni casi, Auteri , Cannata e Carta . Tuttavia, permangono dubbi concreti sulla reale volontà di costruire un centrodestra compatto, soprattutto dopo la posizione assunta da Giuseppe Carta , deputato regionale e leader di Grande Sicilia , che ha formalmente aderito all’appello ma ha subito tracciato una linea autonoma, dichiarando: “L’importante è che il centrodestra sia aperto al civismo e a tutti coloro che, con serietà e coscienza, amministrano con l’ideologia centrista, moderata e cattolica.” Una frase che, piuttosto che rafforzare il progetto unitario, appare come una giustificazione alla prosecuzione di alleanze personali e trasversali, già sperimentate da Carta in diverse realtà della provincia. Basti citare: A Solarino , Carta non ha sostenuto il candidato sindaco del centrodestra e di Noi Moderati , scegliendo invece di appoggiare il candidato del Partito Democratico ; A Siracusa , ha siglato accordi locali con Francesco Italia e Michele Giansiracusa , personalità al di fuori della coalizione tradizionale del centrodestra. In questo contesto, l’appello di Gennuso rischia di restare un’iniziativa isolata, priva di una reale adesione nei comportamenti politici sul territorio. Inoltre, l’esclusione di Noi Moderati dal dibattito e dalle intese locali appare come un ulteriore segnale di frammentazione. A dare ulteriore peso al malessere interno al centrodestra è il chiarimento pubblico di Luca Cannata , deputato nazionale e leader provinciale di Fratelli d’Italia, che ha così commentato: “Carta chiarisca da che parte vuole stare. Non si può stare con il centrodestra a parole e poi governare con chi ne è l’antitesi politica. Serve coerenza, non ambiguità.”​ Una presa di posizione netta, che mette sul tavolo la questione della credibilità politica e chiede agli alleati una linea chiara e riconoscibile. IL PUNTO Mentre a parole si chiede coesione, nei fatti si continuano a costruire alleanze spurie e a coltivare posizionamenti opportunistici. Se il centrodestra intende presentarsi come forza credibile a Siracusa e in provincia, è necessario un cambio di passo netto , che metta al centro: coerenza programmatica; , rispetto degli alleati , superamento delle rendite personali . Senza una reale convergenza sui valori, sulle alleanze e sulla visione politica, il progetto del centrodestra rischia di arenarsi ancora una volta in ambizioni individuali e logiche di potere locale.

Salvo Mancarella

(Nella foto il parlamentare Riccardo Gennuso con il governatore della Sicilia, Renato Schifani)