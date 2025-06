Un ragazzo di 20 anni è morto la notte scorsa a Milano, a bordo del suo monopattino elettrico, scontrandosi con una vettura condotta da un uomo di 51 anni in via Melzi d'Eril, all'angolo con Corso Sempione. L'uomo alla guida dell'auto era ubriaco. E'indagato per omicidio stradale. Aveva una quantità di alcol nel sangue pari a tre volte il limite consentito.