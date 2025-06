Poliziotti sulle strade di Borgata e Ortigia contro l'illegalità a Siracusa

Nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, nell’ambito di un articolato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei comportamenti illegali e al contrasto del degrado urbano, coordinato dalla dirigente delle Volanti Roberta Corsaro, hanno eseguito mirati servizi nei pressi della Borgata e nell’isola di Ortigia. Sono stati controllati esercizi commerciali, agenzie di gioco e scommesse e locali pubblici e, in particolare, esercizi commerciali di vendita al dettaglio di bevande alcoliche. Particolare attenzione è stata posta, anche, al rispetto delle norme stradali e, a tal proposito, sono state elevate 7 sanzioni amministrative per utilizzo del cellulare durante la guida e per omessa revisione del mezzo. Nel complesso sono stati identificate 131 persone di cui 21 soggetti già conosciuti alle forze di polizia e controllati 73 mezzi. 4 Sono stati i locali pubblici oggetto di verifiche e 17 i soggetti sottoposti ad obblighi controllati, di cui uno denunciato per evasione dai domiciliari, poiché sorpreso fuori dalla sua abitazione. Tali servizi, che rivestono un precipuo scopo di prevenzione, proseguiranno nei prossimi giorni e si concentreranno nel fine settimana, innalzando la percezione di sicurezza nei cittadini.