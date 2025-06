Faraoni incontra i Centri dialisi: si lavora per trovare un accordo

L'assessore regionale alla Sanità, Daniela Faraoni, ha incontrato le associazioni che rappresentano i centri della dialisi, che hanno in cura oltre 4mila pazienti nelle strutture presenti in ogni parte dell'isola.

"È stata una riunione cordiale e concreta con potenziali sviluppi innovativi condivisibili e un atteggiamento deciso a trovare una soluzione alle nostre richieste economiche minime", dice il presidente dell'associazione dialisi Sicilia (Ads) Giuseppe Verde.

L'assessore ha ascoltato e preso in carico le richieste delle associazioni "anche se non ha assunto impegni solenni - aggiunge Verde - ha assicurato che terrà in considerazione le nostre istanze". I centri di dialisi in più occasioni hanno rivendicato l'esigenza di un aumento del budget in linea con le disposizioni normative nazionali. Faraoni si è impegnata, invece in moto netto, a risolvere la questione relativa ai conguagli per il 2023 e il 2024 che alcune Asp non provvedono a versare ai centri di dialisi o lo fanno in ritardo rispetto ad altre aziende sanitarie provinciali. "Siamo fiduciosi nel lavoro dell'assessore Faraoni - conclude il presidente di Ads - Confidiamo nella sua capacità e volontà di dare risposte al sistema della dialisi che sta soffrendo da diverso tempo e che rappresenta un valore aggiunto per l';intero sistema sanitario regionale. Aspettiamo con trepidazione il responso dell'assessore per arrivare a un accordo. Rimaniamo fiduciosi sull'esito di un confronto che ci vede coinvolti da diversi mesi e che con l'intervento dell'assessore può arrivare a una svolta".