Rifiuti a Palermo, il porta a porta nel quartiere San Lorenzo

Si ricorda ai residenti e agli esercenti ricadenti nel quartiere 20 di San Lorenzo che oggi, 20 giugno, sarà avviata nel loro territorio la raccolta differenziata "porta a porta". Lo fa sapere la Rap spiegando che "i residenti stasera, dalle ore 19 alle ore 22, dovranno esporre il residuo non riciclabile; le attività commerciali, dalle ore 19 e fino a chiusura dell'attività, potranno e dovranno esporre esclusivamente l'organico, il cartone e il residuo non riciclabile". Saranno coinvolti dalla nuova modalità di raccolta rifiuti 14.500 residenti, 4.800 famiglie e circa 2.000 attività commerciali. In queste ore le maestranze aziendali hanno rimosso 153 cassonetti per l'indifferenziato e 22 campane stradali di Raccolta Differenziata presenti a San Lorenzo.

A seguire il link del comune di Palermo per ricevere maggiori informazioni e per consultare l'ordinanza sindacale ( la numero 82 del 7 giugno 2025) che regolamenta il suddetto servizio.