Estate ad Acireale, grandi eventi: Noa e Ron in concerto

Inizia un’estate fittissima di appuntamenti ad Acireale. Cultura, musica e spettacoli coinvolgeranno tutti, residenti e turisti, tra centro storico e frazioni. Si comincia domani, sabato 21 giugno, in occasione del solstizio d'estate, torna l'appuntamento annuale con La Festa della Musica. Alle ore 5.00 sarà possibile ammirare il sorgere del sole dalla Villa Belvedere, che sarà scenario del “Moviti Ferma Back Home TRIO”, con la cantautrice e musicista siciliana Eleonora Bordonaro. Alle 21.00 la Fondazione Bellini celebrerà la Festa della Musica con il concerto dal titolo “Around the world” degli Acoustic Vibes & Orchestra. Nel fine settimana la Fondazione del Carnevale proporrà la realizzazione di un’opera di arte effimera un’arte a cura dell’Associazione Culturale Coriandolata. Il programma ACIREALE ESTATE 2025 è stato presentato alla stampa stamattina a Palazzo di Città alla presenza della Giunta, dei rappresentanti del Consiglio comunale, degli Uffici, delle Forze dell’ordine, dei cittadini e delle associazioni. Ad accogliere la stampa il sindaco Roberto Barbagallo, con l’assessore alla Cultura Enzo Di Mauro, l’assessore alle Attività Produttive Laura Toscano e il presidente della Fondazione Bellini Mattia Pennisi. “Acireale è pronta a vivere una bella estate, ricchissima di appuntamenti di alto livello artistico e culturale per i nostri concittadini e per i tanti turisti che verranno a trovarci. Ringraziamo la Fondazione del Carnevale e la Fondazione Bellini che hanno collaborato pienamente con l’Amministrazione per organizzare tante iniziative importanti oltre agli appuntamenti ormai fissi, come Villa Pennisi in Musica, Jaci&Jazz, il Pop Up Market, - ha dichiarato il sindaco Roberto Barbagallo-. Quest’anno avremo anche un Carnevale estivo bellissimo, sarà un Carnevale dei Carnevali. Dal 2 al 10 agosto oltre ai nostri carri allegorici, ospiteremo in centro storico opere provenienti dai Carnevali più belli, Viareggio, Putignano, Sciacca, Fano e Nizza”, ha dichiarato il sindaco Roberto Barbagallo, ringraziando gli intervenuti.