A19, accelerazione sui lavori tra Altavilla e Bagheria; ancora disagi nel week end

"Proseguono i lavori di messa in sicurezza lungo l'autostrada A19 "Palermo-Catania", nel tratto compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria (dal km 5 al km 10), dove sono attivi cantieri per l'adeguamento delle barriere di protezione (guardrail), sia sui viadotti che sul corpo stradale". Lo rende noto l'Anas spiegando che tali cantieri "sono fondamentali per garantire la sicurezza della circolazione. Restano così possibili disagi alla viabilità durante il fine settimana, in particolare nella mattinata di sabato 21 giugno, per l'aumento dei flussi veicolari in uscita da Palermo e in direzione delle vicine località di mare. Rallentamenti del traffico sono previsti anche dal primo pomeriggio di domenica 22 giugno. Le criticità maggiori sono attese a partire dalle ore 15:00 di domenica 22 giugno fino a tarda serata, quando il traffico proveniente dalle località balneari e in direzione del capoluogo siciliano potrebbe generare rallentamenti e code prolungate, in particolare nel tratto interessato dai lavori".

Anche durante questo fine settimana Anas metterà a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti. Anas consiglia prima di mettersi in viaggio di contattare il servizio Pronto Anas al numero verde 800.841.148 per informazioni di viabilità, segnalazioni di emergenza e di pericolo e per qualsiasi altra richiesta relativa alla rete stradale e autostradale dell'Anas. Aggiornamenti costanti sui social network di Anas e sul sito www.stradeanas.it. Gli automobilisti sono invitati a valutare fasce orarie alternative per il rientro, preferibilmente al mattino o in tarda serata, in orari con temperature non troppo elevate, per evitare i momenti di maggiore congestione dell'autostrada. L'azienda è "impegnata a migliorare la gestione del traffico e sta lavorando per ottimizzare la distribuzione dei cantieri". Anas ricorda, infine, che le corsie di emergenza sono destinate soltanto ai mezzi di soccorso e alle Forze dell'Ordine. Resta del tutto interdetta all'utenza la possibilità di farne uso così come previsto dal Codice della Strada.