Controlli allo Zen a Palermo, sotto sequestro armi e stupefacenti

Si è svolto, nel corso delle ultime ore, un capillare servizio di controllo del territorio, interforze lungo le strade dei quartieri "Zen". L'attività, coordinata, dalla Questura, ha visto schierate sul campo, aliquote di numerosi reparti della Polizia di Stato, segnatamente della Squadra Mobile, del Commissariato di P.S. "S.Lorenzo", del Reparto Mobile, dal Reparto Prevenzione Crimine, del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. Un rilevante contributo è stato offerto anche dall'impiego di unità Cinofile, antiesplosivo ed antidroga, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

L'attività, anche attraverso posti di controllo e perquisizioni domiciliari, ha interessato le aree del quartiere in termini di controllo sistematico e mirato.

Di rilievo investigativo sono risultati gli esiti di un'attività di perquisizione effettuata grazie alle unità cinofile della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri ed a personale dei Vigili del Fuoco sotto il portico di uno dei numerosi padiglioni oggetto di ispezione: occultati tra materiale di risulta, venivano rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, 3 panetti di hashish del peso lordo di 280 grammi, 155 munizioni calibro 38 special, una munizione calibro 765, 48 munizioni calibro 20, 100 munizioni calibro 12.

Indagini sono in corso per risalire a provenienza e destinazione di droga e munizioni.

Complessivamente, nell'arco dei servizi, sono state identificate 96 persone di cui 30 con precedenti di polizia, controllati 42 veicoli, effettuate 6 sanzioni per violazioni del Codice della Strada ed effettuati 2 sequestri amministrativi.