Incendio all'Arenella a Palermo, distrutto chioschetto street food

Nuovo incendio all'Arenella questa notte dopo quello dei giorni scorsi in una gelateria. In piazza Tonnara è andato a fuoco un chioschetto di street food. In corso indagini da parte della Polizia per stabilire le cause del rogo.

Il secondo incendio nel giro di pochi giorni ci allarma, bisogna tenere alta la guardia contro tutti questi episodi che non fanno altro che aumentare le tensione e il senso di insicurezza nei cittadini". Ad affermarlo è Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani, dopo aver appreso dell'ennesimo incendio avvenuto nel quartiere Arenella, in piazza Tonnara, dove è andato a fuoco un chioschetto di street food, dopo quello che nei giorni scorsi aveva distrutto una gelateria. "Siamo vicini a chi ha subito questi episodi, siamo certi che rialzeranno la testa. Servono maggiori controlli, un presidio costante delle forze dell'ordine, sono momenti in cui lo Stato deve far sentire la sua presenza, perché è nel senso di abbandono che cresce l'illegalità e non possiamo mai più ripiombare in un clima di tensione, violenza e intimidazione che in passato ha impedito la rinascita, nel segno della legalità, della nostra città. Bisogna reagire subito e fermare questa deriva".