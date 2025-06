Lunedì a Siracusa i funerali di Pellizzeri ucciso con 2 colpi di pistola

Saranno celebrati lunedì (23 giugno) a Siracusa i funerali di Giuseppe Pellizzeri, l'ufficiale siracusano della Capitaneria di Porto, ucciso lo scorso 10 ottobre con due colpi di pistola in un bar di via Elorina. Per l'omicidio è in carcere Francesco Mirabella, 30 anni, creditore per una locazione nei confronti della vittima. Pellizzeri stimato e ben voluto nel capoluogo, era il figlio del titolare del ristorante Ostrica Park. Il rito funebre sarà celebrato al Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa, alle 15,30. L'ufficiale della Capitaneria lascia, tra gli altri, la moglie Ilenia, un bambino, oltre i genitori.