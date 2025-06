Presi gli 'spaccavetrine' di Palermo e provincia:7 arresti, uno è irreperibile

La polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica di Termini Imerese, ha dato esecuzione ad un'ordinanza del gip di custodia cautelare in carcere nei confronti di due 23enne, due 20enni e un 18enne e degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un 22enne e un 55enne, in quanto ritenuti responsabili - a vario titolo - di numerosi episodi di furto aggravato, ricettazione, tentata estorsione e danneggiamento, posti in essere nella provincia di Palermo tra i mesi di febbraio e marzo 2025. Allo stato attuale, solo uno dei destinatari della custodia cautelare in carcere risulta ancora da ricercare.

Nei guai sono finiti: il 23enne N. N., S. M., 23 anni, D. F. A., di 20, L. V. D. 20 anni, e M. L.; di 18 ai domiciliari il 22enne C. A. e il 25enne B. G..

Il provvedimento restrittivo ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dei giovani indagati, tutti gravitanti nel contesto criminale del quartiere palermitano "Borgo Nuovo", in ordine alla commissione di plurimi reati contro il patrimonio. Le investigazioni, che si sono avvalse di monitoraggi tecnici, riscontri dattiloscopici, analisi di immagini registrate da impianti di videosorveglianza ed attività di perquisizione e sequestro, hanno in particolare messo in luce il coinvolgimento degli indagati in numerosi furti presso esercizi commerciali effettuati, tanto nel capoluogo quanto in provincia, con il metodo della c.d. "spaccata", ovvero mediante l'utilizzo di veicoli rubati per infrangere le vetrine degli stessi ed accedere ai relativi locali. Uno dei 23enni è ritenuto responsabile, in concorso con altra persona, di un episodio di tentata estorsione con il metodo del "cavallo di ritorno", dinamica delittuosa consistente nel furto di un veicolo, accompagnato dalla successiva richiesta di denaro al proprietario ai fini della relativa restituzione.