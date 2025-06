Sindaco di Pozzallo visita equipaggio Sea Eye 5: "Grazie per la vostra opera"

Visita del sindaco di Pozzallo all'equipaggio della Sea Eye 5 e al suo comandante Josep Lucchetti. La nave dell'ong è in stato di fermo amministrativo al porto della cittadina del Ragusano, dopo lo sbarco, domenica scorsa, di 65 migranti tratti in salvo nel Mediterraneo centrale. "Pozzallo ha una lunga tradizione di accoglienza e delle Istituzioni, coordinate sempre con grande equilibrio dalla Prefettura di Ragusa, che hanno sempre agito in perfetta sinergia per garantire correttezza e legalità", dice il sindaco Roberto Ammatuna, che ha visitato la piccola imbarcazione accompagnato dal comandante e dall'equipaggio che gli hanno illustrato i compiti di ogni membro e tutti i problemi riscontrati. Ammatuna si è complimentato con i soccorritori per "la grande opera umanitaria da loro svolta". Domenica scorsa il sindaco aveva lanciato un appello al ministro dell'Interno perché fosse autorizzato lo sbarco immediato di tutti i migranti che potevano essere ospitati nell'hotspot portuale in grado di poterli accogliere. "Ancora una volta ringrazio la Prefettura, la Guardia costiera, le forze dell'ordine, le autorità sanitarie, i volontari e tutti i protagonisti della splendida macchina organizzativa dell'accoglienza che, ancora una volta, ha svolto il proprio compito con efficienza e umanità", conclude il sindaco.