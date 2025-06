Modica, si sono insediati al Comune i tre commissari: dovranno gestire i debiti dell'Ente

Si sono insediati giovedì pomeriggio al Comune di Modica, i tre componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2025, su proposta del ministero dell'Interno, a seguito della dichiarazione di dissesto del Comune dello scorso fine gennaio. I tre commissari avranno il compito di gestire l'indebitamento pregresso del comune di Modica. La terna è composta dal dottore commercialista Giuseppe Sapienza (Presidente), dal dottor Giuseppe Bartolilla, direttore generale del comune di Taormina e dal dottor Giovanni Torre, direttore Affari generali dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

"Dopo i primi adempimenti burocratici - afferma la sindaca, Maria Monisteri - ho avuto un incontro molto cordiale con i tre commissari. Ai componenti dell'OSL, ho manifestato la piena collaborazione non solo mia ma dell’intera Amministrazione, delle istituzioni dell’ente, dei dirigenti e di tutti gli uffici perché si adottino, nei tempi previsti, tutti gli adempimenti necessari per estinguere i debiti del nostro comune -visti i poteri e le modalità conferiti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267- e si possa uscire definitivamente da questa situazione complicata e difficile. Come da indicazione ricevuta, abbiamo predisposto un’apposita sezione dove verranno pubblicati tutti gli atti e le decisioni prese dall'Organo Straordinario di Liquidazione”.