Modica, grande attesa per la processione dei tredici "Santoni" di San Pietro

Conto alla rovescia per l'attesa processione dei Santoni di San Pietro in programma sabato 21, alle 20, dal sagrato della Basilica della Madonna delle Grazie, fino al Corso Umberto e ritorno. Si recupera una tradizione grazie all'associazione Kalikantun e, in particolare, all'impegno di Walter Buscema e Pierpaolo Ruta, come omaggio ai loro genitori, Giorgio Buscema e Franco Ruta, che hanno contribuito a conservare e diffondere i valori della memoria storica e delle tradizioni della Contea di Modica. I Santoni erano stati "banditi" nel 1953 dal vescovo della Diocesi, monsignor Calabretta. Dopo 72 anni si riprende una tradizione che affonda le sue in Spagna.

Il gruppo di cittadini che si è offerto volontario per portare in processione le statue e l’organizzazione del corteo è formato da: Paolo Segreto, Saro Sammito, Claudio Spadaro, Ignazio Scarso, Giorgio Cappello, Carmelo Stracquadanio, Salvatore Nicastro, Roberto Modica, Rosario Caruso, Gianni Giannone, Franco Catania, Carmelo Paolino, Graziano Basile, Carmelo Giannì, Alessandro Carpenzano, Michele Russo, Tino Brullo, Enrico Buscema, Giorgio Buscema, Salvo Galota, Franco Blandino,Gabriele Cicero,Giuseppe Pappalardo, Piero e Vincenzo Pitino, Paolo Portogallo, Giorgio Cannata.