Isola Capo Rizzuto, finisce in carcere per stalking

Doveva andare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per stalking ai danni di una ragazza, ma harifiutato il dispositivo elettronico per cui nei suoi confrontiè stata aggravata la misura cautelare ed è stato portato incarcere. Dopo la denuncia della giovane, i carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) hanno effettuato diversi riscontri alle dichiarazioni della donna accertando che,sebbene non avessero mai avuto una relazione sentimentale, l'uomo metteva in atto pedinamenti e appostamenti nei luoghi frequentati dalla vittima. Era anche arrivato ad aggredire glia mici della giovane con scenate.