Maretta nel Pd di Lamezia: "No a partito delle tessere,non partecipiamo al congresso"

"Non parteciperemo al voto per eleggere il nuovo segretario provinciale del Partito democratico di Catanzaro perché tutto è stato già deciso dai consiglieri regionali Alecci e Bruni". Lo ha detto Doris Lo Moro (nella foto), candidata a sindaco alle recenti elezioni comunali di Lamezia Terme. "Io non prendo accordi personali con nessuno - ha aggiunto - e non mi siedo con la Bruni o con Alecci per decidere. Io oggi parlo a nome della lista del Pd e dei candidati; noi vogliamo tutelare i 12 mila voti a sindaco e i 4755 del Pd, primo partito in città. Il Pd calabrese si conferma inadeguato. Il segretario regionale finge di non sapere di accordicchi o lo sa ma è peggio. Non partecipiamo perché non vogliamo il partito degli eletti né il partito delle tessere".