Randagismo, i dubbi del gruppo "Siamo Modica" sul canile rifugio di contrada Aguglie

Sulla questione del randagismo e della tutela degli animali d’affezione nel territorio del Comune di Modica, la consigliera comunale del gruppo Siamo Modica, Elena Frasca, ha presentato nei giorni scorsi un’interrogazione urgente rivolta al Sindaco e agli assessori competenti. Nel rifugio di Contrada Aguglie, attualmente, sono ospitati circa un centinaio di cani, accuditi dai volontari dell’associazione “Il Sogno di Giulia ODV”, ma nello stesso scarseggiano e, spesso, sono mancanti del tutto mangime, farmaci, disinfettanti, garze, cibo e prodotti specifici per i cuccioli; tutte carenze a cui spesso sopperiscono i volontari, che si sobbarcano anche le spese veterinarie, e le numerose Modicane e i numerosi Modicani sempre pronti ad offrire il loro generoso supporto. Sono frequenti i disservizi idrici e i problemi all’impianto elettrico, la recinzione dell’area di sgambamento è inadeguata, la copertura dei box è incompleta, la scerbatura delle aree interne e adiacenti al rifugio è carente con conseguenti rischi igienico-sanitari. E mentre a febbraio del 2025 è stata disposta la liquidazione in favore della impresa “Multimage srl” della somma di € 19.900,17 per la fornitura degli arredamenti e dell’attrezzatura sanitaria per la sala operatoria presso il rifugio sanitario, alla data odierna le medesime attrezzature giacciono inutilizzate presso la struttura, con il rischio di deterioramento. Altra questione fondamentale è quella relativa al servizio di cattura, trasporto ed ospitalità dei cani randagi e gatti liberi sul territorio comunale, affidato dal Comune di Modica alla ditta “Arca di Noè” s.r.l. con sede a Regalbuto. Nel rifugio canile Arca di Noè di Regalbuto sono attualmente presenti circa 700 cani di proprietà del Comune di Modica. Chiedo di conoscere quale è lo stato attuale del servizio di cattura, trasporto ed ospitalità dei cani randagi e gatti liberi e a quanto ammonta ad oggi il debito del Comune di Modica nei confronti della ditta Arca di Noè e, altresì, a quanto ammonta la spesa giornaliera, mensile ed annuale che deve sostenere il Comune di Modica per il mantenimento di un cane nel rifugio canile di Regalbuto".