Comune di Reggio Calabria moroso per l'acqua, la replica: nessun contratto con gestore

Il Comune di Reggio Calabria non ha mai sottoscritto contratti di fornitura del servizio idrico per i propri uffici, strutture sportive, tribunali, cimiteri ed altro. Persino il Comando della dPolizia locale è senza contratto, e mancano i relativi misuratori. Il caso è venuto fuori dopo la richiesta di accesso agli atti alla Sorical Spa, società che gestisce il servizio idrico in Calabria, da parte di Simone Antoni o Veronese, docente e dirigente sindacale della Uil Scuola di Reggio Calabria, nonché presidente dell'Associazione "Life" per le malattie rare .La vicenda si è trasformata in una denuncia-querela presentataalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, alla Corte dei Conti della Calabria e al comando provinciale della Guardia di Finanza.