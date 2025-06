Governatore della Calabria indagato, Occhiuto sarà sentito a luglio in Procura

"In questi giorni ci sono state interlocuzioni tra la Procura della Repubblica di Catanzaro e i miei avvocati difensori: sarò sentito, così è stato concordato, entro luglio. La Procura ha assicurato che ci sarà un'accelerazione degli accertamenti, e dunque il mio auspicio è che il tutto si possa svolgere nell aprima decade del prossimo mese". Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, contattato telefonicamente dall'ANSA, conferma alcune indiscrezioni uscite nelle ultime ore. "Si è optato per questo timing - sottolinea il governatore- in modo che la Procura, possa, in questo lasso di tempo,raccogliere ulteriori elementi, ed io subito dopo essere messo nelle condizioni di rispondere e chiarire tutto ciò che mi viene contestato. Ringrazio gli uffici della Procura per aver accoltol a mia richiesta di essere ascoltato"