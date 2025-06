Sequestrato il depuratore di Pantelleria per presunte irregolarità

I carabinieri del distaccamento Parco Naturale isola di Pantelleria, assieme ai militari dell'ufficio circondariale marittimo e personale tecnico dell'Arpa, hanno sequestrato il depuratore dell'isola per irregolarità riscontrate durante una verifica e notificato una denuncia per inosservanza dell'obbligo di autorizzazione agli scarichi al responsabile dell'impianto.

Dagli accertamenti è emerso il mancato rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi e una non corretta gestione del ciclo dei rifiuti.

Sebbene sequestrato, è stata consentita all'ente gestore dell'impianto la facoltà d'uso, in quanto servizio di pubblica necessità.