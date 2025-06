Catania, 18enne colpita da un proiettile vagante mentre era al balcone

Sparatoria ieri sera intorno alle 23 in via Santo Cantone, nel quartiere Nesima a Catania, già in passato teatro di episodi di criminalità. Una giovane di 18 anni che si trovava affacciata da un balcone è stata colpita da un proiettile in pieno volto. La giovane è stata portata all'ospedale Garibaldi Centro in un primo momento e in seguito all'ospedale San Marco, dove è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico. Al momento sembra che l'occhio sinistro sia stato del tutto compromesso e sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa.