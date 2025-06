Modica, bagno di folla per assistere alla processione dei Santoni di San Pietro

Un bagno di folla, un abbraccio collettivo della città ai 13 Santoni di San Pietro che sono "ritornati" tra le strade di Modica dopo 72 anni. La tradizione, interrotta nel 1953, è stata rinverdita grazie all'iniziativa dell'associazione Kalikantun e la collaborazione della parrocchia di San Pietro. E questo sabato, 21 giugno, è stata una giornata di festa - quasi come quella che sarà tributata al Santo Patrono - per ammirare le imponenti statue di Gesù e dei dodici Apostoli, frutto dell'abilità del maestro d'arte Giorgio Cicero e della sarta Rita Alasso. Ed entrambi sono stati gratificati dall'ammirazione delle tantissime persone che hanno assistito alla lunga processione dei Santoni che, dal sagrato della Madonna delle Grazie, sono arrivate fino a Santa Maria e a San Francesco la Cava prima di fare ritorno a Palazzo dei Mercedari dove sono custoditi. Il successo ha certamente ripagato l'impegno di Walter Buscema e Pierpaolo Ruta, che hanno inteso ricordare il lavoro dei loro genitori, Giorgio Buscema e Franco Ruta, nella conservazione della memoria storica e delle tradizioni della Contea di Modica. A testimoniare il coinvolgimento di tanti modicani nell'iniziativa, basterà ricordare il gruppo di cittadini che si sono offerti per portare in processione le statue e curare l’organizzazione del corteo: Paolo Segreto, Saro Sammito, Claudio Spadaro, Ignazio Scarso, Giorgio Cappello, Carmelo Stracquadanio, Salvatore Nicastro, Roberto Modica, Rosario Caruso, Gianni Giannone, Franco Catania, Carmelo Paolino, Graziano Basile, Carmelo Giannì, Alessandro Carpenzano, Michele Russo, Tino Brullo, Enrico Buscema, Giorgio Buscema, Salvo Galota, Franco Blandino,Gabriele Cicero,Giuseppe Pappalardo, Piero e Vincenzo Pitino, Paolo Portogallo, Giorgio Cannata.