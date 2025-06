Due rottweiler scappano da villetta a Pedara: ferite quattro persone

Quattro persone sono state ferite due sere fa nel centro di Pedara da due rottweiler scappati da una villetta alla periferia del paese. Per il più grave, un 27enne azzannato alle braccia, 15 giorni di prognosi. Morsicato anche un bimbo di 11 anni. Intervenuti i carabinieri della compagnia di Acireale.

"Stavamo festeggiando un compleanno davanti al municipio - raccontano ai microfoni dell'emittente regionale Rei Tv i feriti più gravi, Andrea Tempera e Domenico Trovato, 27 e 24 anni, zio e nipote - quando i due molossi sono sbucati all'improvviso. I due cani avevano puntato un cagnolino di una coppia di amici e poi si sono avventati sul bambino. Siamo riusciti a metterci in mezzo e ad evitare il peggio e che i cani aggredissero altre persone". A

farne le spese anche il titolare di un locale, lievemente ferito dal morso di uno dei due cani. I due rottweiler sono stati catturati dopo 4 ore e adesso si trovano sotto sequestro giudiziario. Andrea Tempera e Domenico Trovato sono stati soccorsi da un'ambulanza del 118 e portati al pronto soccorso del Policlinico di Catania, dove sono stati medicati e dimessi. I

proprietari dei due rottweiler rischiano adesso una denuncia per lesioni colpose e malgoverno di animali.