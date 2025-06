Pallanuoto, il difensore Giorgio La Rosa lascia l'Ortigia dopo 2 stagioni in biancoverde

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 ha annunciato che il difensore Giorgio La Rosa, nella prossima stagione, non farà parte del club biancoverde. "Giorgio, per ragioni attinenti al proprio lavoro e ai propri impegni, lascia Siracusa dopo due stagioni, vissute da grande protagonista - si legge in una nota della società siciliana - Il suo ritorno, due anni fa, animato da una grande voglia di riscatto, ha portato il difensore catanese a disputare due ottime annate, segnalandosi particolarmente quest'anno come uno dei migliori in assoluto. La sua qualità, sia sportiva che umana, e la sua esperienza sono state fondamentali per il gruppo nei momenti più difficili".