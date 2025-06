Palermo Pride, Fdi: " Rispetto per la libertà di espressione , no ad attacchi"

"Fratelli d'Italia ribadisce il massimo rispetto per ogni individuo e per la libertà di espressione, pilastri della nostra Costituzione. Tuttavia, in merito alla manifestazione del Gay Pride svoltasi a Palermo, il nostro movimento ritiene doveroso stigmatizzare la ferma condanna rispetto a certi contenuti e iniziative offensive verso Fratelli d'Italia. Una parata che predica rispetto e praticano insulti di ogni tempo verso chi ha differenti posizioni politiche".

Lo dichiarano in una nota il coordinatore cittadino e provinciale di Fratelli d'Italia, Antonio Rini, e Raoul Russo, congiuntamente col vicesindaco Giampiero Cannella e il capogruppo Giuseppe Milazzo. "Riteniamo che le risorse e l'attenzione pubblica dovrebbero essere prioritariamente destinate ad affrontare le emergenze reali che colpiscono quotidianamente i cittadini palermitani e con l'amministrazione di centro destra Lagalla ci stiamo impegnando ad affrontare: dalla sicurezza nelle strade al degrado urbano, dal sostegno alle famiglie in difficoltà alla tutela dei valori educativi nelle scuole", aggiungono.

"La promozione dei diritti non può e non deve mai diventare un'occasione per spettacolarizzare la sessualità o per imporre visioni ideologiche che rischiano di entrare in contrasto con i valori fondanti della nostra identità culturale e nazionale. Fratelli d'Italia continuerà a battersi per la libertà di tutti, ma anche per il diritto di tanti cittadini che si riconoscono in una visione più sobria, concreta e radicata nei valori della famiglia, della comunità e del buon senso. E ci appelliamo proprio al buon senso per chiedere al Sindaco Lagalla, dissociarsi pubblicamente dagli attacchi gratuiti e dalle offese ingiustificate rivolte al principale partito di governo. Con l'impegno programmatico di non concedere piu patrocinio e contributi a manifestazioni così faziose e politicamente orientate", concludono gli esponenti di FdI.