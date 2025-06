Autostrada A19, rallentamenti in drezione Cataania: 4 km di code

Sull'autostrada A19 Palermo-Catania, si registrano code e rallentamenti, in direzione Catania, nel tratto compreso tra il km 5,000 ed il km 9,000, rispettivamente tra i comuni di Casteldaccia e Bagheria, in provincia di Palermo.

L'Anas informa che ci sono quattro chilometri di coda con flussi di circolazione in aumento nelle prossime ore in uscita da Palermo, a causa degli spostamenti locali del weekend in direzione delle località di mare.

Anche per domani è previsto un intenso flusso di veicoli in rientro verso Palermo.

Le criticità maggiori sono attese a partire dalle 15 e fino a tarda serata, quando il traffico proveniente da Catania potrebbe generare rallentamenti e code prolungate, specialmente nel tratto interessato dai lavori.

Il personale di Anas è sul posto per fluidificare il traffico e assistere gli utenti.

"Si ricorda inoltre che sono stati previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese, in entrambe le direzioni. In caso di necessità, il servizio sarà attivato dalla sala operativa Anas di Palermo", scrive l'Anas in una nota.